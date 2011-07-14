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Мужу!
Как красиво мы с тобой стареем
Мой любимый и хороший муж.
Просто чаще иногда болеем,
Так бывает, в жизни не без стуж.
Седина висков твоих коснулась,
Я поглажу нежно их рукой.
Знаешь, во мне женщина проснулась,
И проснулась именно с тобой.
Ну и что, что повзрослели дети?
Ведь глаза у нас ещё горят.
Хочется пожить на белом свете,
Чтоб поставить на ноги внучат....
А ещё к груди твоей прижаться,
За надёжным быть твоим плечом,
Чтоб друг другу нежно улыбаться
И вести беседы ни о чём.
Я всегда ждала тебя с работы,
(Так бывает, ночью я не сплю.)
Даже повседневные заботы,
Продлевают молодость мою.
Друг за друга, мы с тобой в ответе.
И когда я на тебя смотрю,
Понимаю - это солнце светит,
И с годами я сильней люблю.
Да, бывали в нашей жизни ссоры,
В чём-то, где-то может не права,
Но надёжней нет тебя опоры,
Ты мой тыл, и крепких два крыла.
Мы у Бога многого не просим,
На богатство нам с тобой плевать...
Только бы туманом белым осень
Равномерно красила нам прядь.
Муж, моя опора, моя нежность,
Как и прежде мною ты любим.
Приговор звучит, как неизбежность,
Лишь любя мы молодость продлим.
Все невзгоды мы преодолеем,
Ну а осень, так, всего лишь чушь.
Главное, что вместе мы стареем
Дорогой мой и любимый муж.
Татьяна Алексийчук
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