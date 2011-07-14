Как красиво мы с тобой стареем

Мой любимый и хороший муж.

Просто чаще иногда болеем,

Так бывает, в жизни не без стуж.



Седина висков твоих коснулась,

Я поглажу нежно их рукой.

Знаешь, во мне женщина проснулась,

И проснулась именно с тобой.



Ну и что, что повзрослели дети?

Ведь глаза у нас ещё горят.

Хочется пожить на белом свете,

Чтоб поставить на ноги внучат....



А ещё к груди твоей прижаться,

За надёжным быть твоим плечом,

Чтоб друг другу нежно улыбаться

И вести беседы ни о чём.



Я всегда ждала тебя с работы,

(Так бывает, ночью я не сплю.)

Даже повседневные заботы,

Продлевают молодость мою.



Друг за друга, мы с тобой в ответе.

И когда я на тебя смотрю,

Понимаю - это солнце светит,

И с годами я сильней люблю.



Да, бывали в нашей жизни ссоры,

В чём-то, где-то может не права,

Но надёжней нет тебя опоры,

Ты мой тыл, и крепких два крыла.



Мы у Бога многого не просим,

На богатство нам с тобой плевать...

Только бы туманом белым осень

Равномерно красила нам прядь.



Муж, моя опора, моя нежность,

Как и прежде мною ты любим.

Приговор звучит, как неизбежность,

Лишь любя мы молодость продлим.



Все невзгоды мы преодолеем,

Ну а осень, так, всего лишь чушь.

Главное, что вместе мы стареем

Дорогой мой и любимый муж.



Татьяна Алексийчук