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Мужу!

Пятница, 14 Февраля 2020 г. 11:28 + в цитатник

 

4497432_ (700x466, 129Kb)

Как красиво мы с тобой стареем
Мой любимый и хороший муж.
Просто чаще иногда болеем,
Так бывает, в жизни не без стуж.

Седина висков твоих коснулась,
Я поглажу нежно их рукой.
Знаешь, во мне женщина проснулась,
И проснулась именно с тобой.

Ну и что, что повзрослели дети?
Ведь глаза у нас ещё горят.
Хочется пожить на белом свете,
Чтоб поставить на ноги внучат....

А ещё к груди твоей прижаться,
За надёжным быть твоим плечом,
Чтоб друг другу нежно улыбаться
И вести беседы ни о чём.

Я всегда ждала тебя с работы,
(Так бывает, ночью я не сплю.)
Даже повседневные заботы,
Продлевают молодость мою.

Друг за друга, мы с тобой в ответе.
И когда я на тебя смотрю,
Понимаю - это солнце светит,
И с годами я сильней люблю.

Да, бывали в нашей жизни ссоры,
В чём-то, где-то может не права,
Но надёжней нет тебя опоры,
Ты мой тыл, и крепких два крыла.

Мы у Бога многого не просим,
На богатство нам с тобой плевать...
Только бы туманом белым осень
Равномерно красила нам прядь.

Муж, моя опора, моя нежность,
Как и прежде мною ты любим.
Приговор звучит, как неизбежность,
Лишь любя мы молодость продлим.

Все невзгоды мы преодолеем,
Ну а осень, так, всего лишь чушь.
Главное, что вместе мы стареем
Дорогой мой и любимый муж.

Татьяна Алексийчук

4497432_molod_i_star_2 (636x480, 83Kb)

 

Рубрики:  Лирика
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Процитировано 24 раз
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